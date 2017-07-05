ألحرة نيوز –

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن 15 أسيرا يقبعون في مشفى سجن الرملة، يعيشون ظروفا صحية وحياتية “سيئة للغاية، في ظل استمرار سياسية الإهمال الطبي المتعمد بحقهم والاستهتار بحياتهم”.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الأسرى المرضى هم: عصام الأشقر، ومحمد مراش، وخالد شاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وبسام السائح، وأيمن الكرد، وأشرف أبو الهدى، وناهض الأقرع، وحسين يوسف أحمد الحج دردون، وعزت تركمان، وصالح عمر عبد الرحيم صالح، ومعتصم أبو حديد، ومحمد أبو خضر، وفيصل شاهين.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك 5 أسرى آخرين، تطوعوا لخدمة رفاقهم من الأسرى المرضى ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم، وهم: راتب حريبات، وأمجد السايح، وقتيبة الشاويش، وخليل شوامرة، وأحمد مطاوع.

وحذرت الهيئة من استمرار تدهور الأوضاع الحياتية والصحية للأسرى المرضى، سواء على صعيد العلاج غير المتوفر بشكل كاف لكثير من المرضى أو بسبب النقص الحاد في الكانتينا، خاصة بعد حالة الاكتظاظ التي يشهدها مشفى الرملة في الآونة الأخيرة بسبب زيادة عدد الأسرى المصابين