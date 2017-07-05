الحرة نيوز –

صورة حقيقية للطبيب السوفيتي ليونيد روجوزف أثناء إجرائه لعملية لنفسه عام 1961 اضطر ان يقوم بعملية ازالة الزائدة الدودية بنفسه لانه كان الطبيب الوحيد في محطة أبحاث روسية في وسط القارة القطبية الجنوبية..~

ظل يعاني من أعرض الالتهاب لمدة 24 ساعة في ذلك المكان فقرر أن يقوم بإجراء العملية الجراحية لنفسه خاصة أنه الطبيب الوحيد وسط 13 فردا الموجودين بالمكان. .~

بالفعل أجرى الجراحة تحت تأثير بنج موضعي واستغرقت ساعة و45 دقيقة.

عاونه فيها مهندس ميكانيكا وعالم طقس. كان دورهما يتمثل في مناولته الآلات الجراحية وتوجيه مرآة إلى داخل الجرح حتى يتمكن من رؤية مكان الجرح..~

وكانت العملية ناجحة وعاش حتى وفاته عام 2000م

وماتزال الادوات التي استخدمها في هذه الجراحة محفوضة في احدى متاحف سان بطرسبورغ