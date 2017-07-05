الحرة نيوز –

تسبب توقف خط مياه 24 الذي يغذي مناطق فرع والحرش وبريقا وعددا من التجمعات السكانية عن العمل في حرمان المشتركين من الحصول على احتياجاتهم من المياه منذ أكثر من أسبوعين.

وبين عدد من أهالي تلك المناطق ان انفجارا حصل في الخط ما نجم عنه هدر مئات الأمتار من المياه ما ساهم بانقطاعها عن منازل المواطنين بشكل كامل ما اضطرهم إلى شراء المياه من الصهاريج رغم تكلفتها العالية بسبب موجة الحر التي تشهدها المنطقة منذ أول ايام عيد الفطر المبارك.

وأبدوا تخوفهم من حدوث تلوث في المياه في حال تسرب المياه الآسنة إلى داخل انبوب المياه الرئيس مطالبين إدارة مياه المفرق بالاستعجال في إصلاح الخط وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.

وأكد مدير مياه المفرق المهندس علي ابو سماقة ان وقف عملية الضخ في خط 24 كان لاصلاحة، وان إعادة ضخ المياه للمشتركين ستتم في القريب العاجل، مشيرا الى إجراء عمليات الصيانة بشكل يضمن ضخ مياه سليمة ونقية ضمن المواصفات الاردنية.