الحرة نيوز –

ناشد فنان الأردن الكبير عبدالرحيم غزلان نقيب الفنانين الاردنيين الأستاذ ساري الأسعد ، بالتدخل لدى المسؤولين في أمانة عمان للحد من مزاجية إختيار المطربين للمشاركة في مهرجان صيف عمان ، كما استنكر الفنان غزلان عن التجاهل الكبير للفنانين الأردنيين الذين لهم تاريخ فني حافل وهم من حملوا هم الوطن والمواطن منذ سنوات طوال ، كما طالب الفنان غزلان ادارة مهرجان جرش ومهرجان الفخيص بأن تكون الأولوية بالمشاركة للفنان الأردني من ناحية ومن ناحية اخرى من حيث الأجور ، فليس من المنطق أن يتقاضى الفنان الأردني على مشاركته بالمهرجان 800 دينار أردني فقط بينما يتقاضى الفنان أو الفنانة من الدول العربية ثمانون ألف دينار وأكثر غير مصاريف الإقامة بفنادق خمس نجوم ولفرقهم الموسيقية أيضا . ونحن بشبكة وهج نيوز نؤيد ما طرحه فنان الأردن الكبير الأستاذ عبدالرحيم غزلان ونضم صوتنا لصوته بتوجيه رسالة للمسؤولين بالعمل على انصاف الفنان الأردني الذين عمل طيلة فترة حياته لخدمة الوطن والمواطن وأبناء الفانين الأردنيين هم من سيدافعون عن تراب هذا الوطن وليس أبناء الفنانين العرب الذين يتقاضون مئات الألوف من الوطن وعلى حساب إبن الوطن .. هل وصلت الرسالة دام فضلكم