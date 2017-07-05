الحرة نيوز –

اكد عدد من المواطنين من انتشار ظاهرة سلبية جديدة بدأت تظهر العاصمة عمان ، بوجود بعض الفتيات ، على الطرق بلباس شرعي ، لعرض انفسهن على بعض ضعاف الانفس من اجل ان يمارسن الرذيلة ، مقابل دنانير زهيدة .

مواطنون بينوا ان هذه الظاهرة اصبحت لافتة للنظر تحديدا بالقرب من دوار الجمرك ، حيث التقط احدهم فيديو يبين ما يقمن به بائعات الهوى من مفاوضات بينهن وبين بعض ضعاف النفوس.

وطالبوا من الجهات المعنية والاجهزة الامنية محاربة هذه الظاهرة التي بدأت بالظهور والتي تعمل على هدم المجتمع اخلاقيا والقضاء على هذه الظاهرة قبل استفحالها ، وتفشيها في المجتمع الاردني المحافظ .