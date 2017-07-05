الحرة نيوز –

اوعز امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية سامي السلايطة وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم الى مديري التربية والتعليم في لواءي دير علا والشونة الجنوبية بتامين قاعات امتحان الثانوية العامة بأجهزة تبريد متنقلة فورا .

وقال السلايطة خلال زيارته الاربعاء دير علا انه وبناء على توجيهات الوزير واستجابة لمناشدات الطلبة واولياء امورهم بخصوص تامين قاعات الامتحان بأجهزة تبريد نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة تم الايعاز لمديري التربية بالأغوار بشراء او استئجار اجهزة تبريد متنقلة وتزويد قاعات الامتحان بها فورا.

وتفقد السلايطة قاعات الامتحان واستفسر من الطلبة عن مستوى الاسئلة حيث ابدوا ارتياحهم لامتحان امس واليوم.