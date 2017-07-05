الحرة نيوز –

نشر الخبير التربوي نادر صالح معلومات تتضمن أن أسئلة الرياضيات في امتحان التوجيهي منقولة من كالكولاس 2

وفيما يلي مايقوله الخبير التربوي بوثيقة

للاسف مازالت وزارة التربيه والتعليم في الاردن تتخبط في مسالة امتحان التوجيهي وخصوصا عند وضع الاسئلة فمرارا طالبنا ان يكون واضع الاسئله من الميدان ليكون مطلع على المنهاج

لا ان تستند المهمه لاناس خارجيين وياريت

تقف عند هذا الحد فواضع الاسئله لا يريد أن يتعب نفسه ويقوم بنقل السؤال من منهاج دوله أخرى او من كتاب خارجي دون الاعتماد على الأفكار الموجودة بالكتاب واكبر دليل بالأمس

سؤال الرياضيات فهو منقول من كالكولاس (2)

الذي يدرس في الجامعات فإلى متى تبقى هذه المهازل يا وزارة التربية والتعليم ؟

واليكم الدليل فنحن لانتجنى على احد