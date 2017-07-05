الحرة نيوز –

حفلت مواقع التواصل اليوم بردح متبادل بين محاميين أتهما أحدهما زميل له بالتشهير به

وفيما يلي ننقل ماورد

مع احترامي لزملاي ولزميلاتي

يوجد للاسف زميل قذر يبث سموم حقده ونتانته بتشهيره لي بين زملاي …..

ردي عليه على الرغم انه ليس بحاجه للرد

اولا” انا لما انزل ع المحكمه مش نازل على بيت الي خلفك

ثانيا” مافي داعي تسأل عن شغلي عندي او ماعندي شغل اشبع جوعك اول اشيء يا،،،،،،،،،

ثالثا”انا املك جميع المقومات المهنيه على صعيد العمل وعلى الصعيد الشخصي مع زملاي وعملي واضح نهارا” وليس بالخفيه

رابعا” اذا بتحب اربطك بسنسال جنزير واجرك وراي لما اروح احضر جلساتي ماعندي مشكله على شأن فضولك الي قاتلك

واذا مابتحب في رابط لوزاره العدل ببين القضايا المدوره

والمفصوله والتنفيذيه لدي اذا بتحب تستعلم لحالك

واخيرا” اشكر زملاي وزميلاتي بمحبتكم انتم من جعلتم

لي حاقد ……