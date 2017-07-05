الحرة نيوز –

قال قائد “وحدات حماية الشعب” الكردية السورية، سيبان حمو، اليوم الأربعاء، إن الانتشار العسكري التركي قرب مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سوريا يصل إلى “مستوى إعلان حرب” في مؤشر على خطر حدوث مواجهة كبرى. بحسب ما ذكرته “رويترز”.

وعندما سئل إن كان يتوقع صراعاً مع تركيا في شمال سوريا حيث تبادل الجانبان القصف المدفعي خلال الأيام الأخيرة اتهم حمو تركيا بالإعداد لحملة عسكرية.

وقال “هذه التحضيرات العسكرية وصلت إلى مستوى إعلان الحرب وقد تفضي إلى اندلاع الاشتباكات الفعلية في الأيام القادمة”.