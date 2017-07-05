الحرة نيوز –

مع انتهاء المدة المحددة للترشح للانتخابات البلدية واللامركزية في لواء قصبة المفرق والمخصص لها 22 عضوًا للمجالس المحلية و5 مقاعد كوتة للمناطق التابعة لبلدية المفرق الكبرى انتهت لجنة انتخابات اللامركزية والبلدية لبلدية المفرق الكبرى اليوم من استقبال طلبات الترشح .

مع انتهاء المدة القانونية الترشح. قال رئيس لجنة انتخابات اللامركزية والبلدية لبلدية المفرق الكبرى الدكتور سمير السماعنه، بانه مع انتهاء دوام اليوم انتهت اللجنة من استقبال طلبات الترشيح لانتخابات البلدية واللامركزية من المرشحين حيث قامت اللجنة المعنية بالإشراف على عمليات التسجيل وبكل سهولة ويسر لكل المترشحين

واشار الدكتور السماعنه الى ان عدد المرشحين مع انتهاء الفترة بلغ 79مرشحا منهم 6 مرشحين لرئيس البلدية و53 مرشحا لعضوية المجالس المحلية و20 مرشحا للامركزية .

وبين الدكتور السماعنه ان كافة العاملين في اللجنة يقومون بدورهم المطلوب وفق ما هو مخطط له في اتباع مجريات انتخابات البلدية ومجالس المحافظات وبما يضمن ديمومة عمل اللجنة والتي من شانها ان تسهم في تقديم كل مجريات العملية الانتخابية ودون اي عوائق وبما تسهل على الناخبين عملية التصويت .