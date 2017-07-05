الحرة نيوز –

سجل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في مدينة العقبة رقما جديداً غير مسبوق في تاريخ النظام الكهربائي عندما سجل ١٣١ ميغاواط حسب المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء العقبة المهندس خالد الزيدانيين.

وقال الزيدانيين إن الحمل الكهربائي سجل رقماً هو الأعلى في تاريخ مدينة العقبة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في العقبة، والتي تراوح في حدها الأعلى عند نحو ٤٣-٤٨ درجة مئوية خلال الأيام الحالية.

وأكد استعداد الشركة للتعامل مع الأحمال في العقبة، مشيرا إلى أن نظام التوزيع يعمل بكفاءة ولم تسجل أي ملاحظة سوى انقطاعات محدودة.

وأشار إلى أن الانقطاعات سجلت في المحطات التغذية لمناطق العاشرة والشرقية والسوق التجاري وعملت كوادر وطواقم شركة توزيع الكهرباء في العقبة على معالجته وإصلاحه في وقت قياسي