الحرة نيوز –

انخفضت أسعار بيع الدجاج اللاحم من باب المزرعة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ السعر 1.14 دينار/كغم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.22 دينار/كغم خلال الربع الأول من العام الماضي.

كما أشارت النتائج إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض؛ حيث ارتفعت أسعار باب المزرعة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ سعر بيض المائدة 1.77 دينار للطبق خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.71 دينار للطبق خلال الربع الأول من العام الماضي.

وانخفض إنتاج لحوم الدجاج في المملكة بنسبة 3.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وانخفض إنتاج لحوم الدجاج من 71.2 ألف طن خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 68.6 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول إنتاج مزارع الدجاج (لاحم، بياض، أمهات) والفقاسات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبينت النتائج أن كمية بيض المائدة المنتج انخفضت من 231.5 مليون بيضة خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 196.1 مليون بيضة خلال الربع الأول من العام الحالي بتراجع نسبته 15.3 %.

كما أظهرت النتائج أن كمية بيض التفقيس المنتج من مزارع دجاج الأمهات خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 15.1 %؛ حيث بلغت 61.3 مليون بيضة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 72.2 مليون بيضة.

وانخفضت أعداد الصيصان المنتجة من الفقاسات بنسبة 5.5 % خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث بلغت 43.3 مليون صوص في الربع الأول من العام الحالي مقابل 45.8 مليون صوص في الربع الأول من العام الماضي.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع سعر بيض التفقيس البالغ 216 فلسا للبيضة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ سعر بيض التفقيس 207 فلسات للبيضة.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع سعر الصوص خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 24.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ سعر الصوص 373 فلساً خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 300 فلس خلال الربع الأول من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسح المؤشرات الاقتصادية الربعية مرة كل ثلاثة أشهر من خلال زيارة جميع مزارع الدجاج البياض والأمهات والفقاسات والبالغ عددها 480 مزرعة في العام الحالي، في حين تم سحب عينة حجمها 315 مزرعة دجاج لاحم من العدد الكلي البالغ 2245 مزرعة خلال العام الحالي.