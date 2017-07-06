الحرة نيوز –

برج الحمل

مهنياً: تتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المادي، لكنّ الشروط قد تكون صعبة إنما غير مستحيلة، بيد أنك تكون قادراً على تذليل العقبات

عاطفياً: يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات، لكنّ الضغوط عليه باتت كبيرة، فتقف إلى جانبه وتستمع إليه باهتمام وتأخذ ببعض اقتراحاته

صحياً: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أكبر فترة ممكنة

برج الثور

مهنياً: إن دخول كوكب مركور إلى برج الأسد يجعلك تصطدم ببعض الأصدقاء القدامى او تعاود اللقاء بمن آثرت الابتعاد عنهم أو تواجه وضعاً دقيقاً

عاطفياً: لا تتأثر بالإشاعات غير المبرّرة، لأن معظمها قد يكون مفبركاً ولغايات مبيتة تسعى لتدمير العلاقة الممتازة بينك وبين الشريك

صحياً: يلازمك شعور بالكآبة والإحباط جراء ضغوط عائلية تثقل عليك

برج الجوزاء

مهنياً: أجواء العمل لا تساعدك اليوم على تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقك في الموعد المحدد بسبب مستجدات تعيق تحركك بعض الشيء

عاطفياً: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها لئلا تفسد الأجواء الرومانسية بينكما التي سعيتما إليها منذ مدة طويلة

صحياً: تستريح بعض الشيء من عناء العمل وتقرر أخذ إجازتك السنوية للتخفيف من التعب

برج السرطان

مهنياً: تتزوّد طاقة مميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها

عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما، وتسود الأجواء الجميلة ويسيطر التفاؤل

صحياً: حاول ان تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يومياً، فهذا مفيد جداً

برج الأسد

مهنياً: القمر الجديد يرفع المنعويات ويزيدك ثقة بالنفس وتنجز عملاً وتحقق نجاحات بالجملة وتكون النتائج مفرحة جدا

عاطفياً: الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لمواجهة الظروف الصعبة التي تعترضك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية، هنيئاً لكما

صحياً: العمل أكثر من اللازم يعرضك للإصابة بالإرهاق، عليك التخفيف قدر المستطاع

برج العذراء

مهنياً: التعاطي مع الزملاء بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وثقة الجميع بلا استثناء

عاطفياً: دخل فينوس إلى برج الجوزاء ليتنافر مع برجك، ما يولد أجواء دقيقة تفرض عليك الصمت ربما أو التحفظ

صحياً: التمدد تحت رمال الشاطئ مفيد للجسم وإذا أتبع بحمام بخار أو جاكوزي

برج الميزان

مهنياً: يسجل هذا اليوم دخول مركور إلى برج الاسد، وهو موقع أكثر إيجابية لك من السابق، فتقدم على محادثاتك ومفاوضاتك بكثير من اللياقة والبدلوماسية ما يسهل أمامك المهام

عاطفياً: قد تكون الابتسامة هي مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا سيكون لمصلحتك حتماً

صحياً: خذ قسطاً وافياً من الراحة ونم الساعات المطلوبة لتبقى في نشاط دائم

برج العقرب

مهنياً: تعيش أجواء صاخبة أو صمتاً مطبقاً، فتلتبس عليك الأمور وتشعر بالضياع وعدم الاستقرار في المجال المهني

عاطفياً: لا تغامر في مواجهاتك السلبية وغير المجدية، فهي تضر بك أكثر مما تنفعك، وترتد على العلاقة سلباً

صحياً: تجنّب الإكثار من أكل البيض أو المأكولات التي تحتوي على البهارات في الطقس الحار

برج القوس

مهنياً: القمر في برجك يعزز ثقتك بالنفس ويجعل تأثييرك في الآخرين شديداً، وتصادف مساعدة في الوقت المناسب وتتحسن شؤونك المهنية والشخصية

عاطفياً: تشعر بالراحة في علاقتك الجديدة، لكن لا تكن أنانيا وشارك الحبيب في كل شيء مفيد لكما

صحياً: تذهل الآخرين بالنتائج التي حققتها على صعيد الحمية، وتصبح مثلاً لهم

برج الجدي

مهنياً: دخل مركور إلى برج الأسد، ما يجعلك مشككاً ومربكاً، لكن قد تبحث بسفر ولن تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك

عاطفياً: وقوف الحبيب إلى جانبك يسهل عليك الكثير من الأمور ويدعمك، ويخفف من حدة توترك والضغط الذي تعانيه

صحياً: الترفيه بات أمراً ضرورياً، حتى تتمكن من استعادة الزخم الذي كنت تتمتع به

برج الدلو

مهنياً: ينتقل كوكب مركور إلى برج الأسد، فيضيء على بعض الاتفاقات والعقود والتحالفات، وتتطوّر أمور كثيرة ومهمة تتعلق بأعمالك وتسمع خبراً جيداً

عاطفياً: حاول عدم الاستماع إلى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصاً أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار

صحياً: الوجع الذي ينتابك بين حين وآخر في عنقك سببه كثرة الجلوس أمام الكمبيوتر والمطالعة

برج الحوت

مهنياً: المطلوب منك هو اتخاذ القرار الصارم بعدم الوقوع في المشاكل والورطات، أطرد الأفكار السود من رأسك وحافظ على معنوياتك الإيجابية

عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد

صحياً: أجواء العمل غير المريحة بعض الأحيان، تبقيك في حال من التوتر وتثير أعصابك