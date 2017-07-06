الحرة نيوز –

طالبت الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية المسافرين عبر معبر الكرامة بالضفة الغربية مع الجانب الأردني، للالتزام بقرار وقف إدخال زيت الزيتون إلى الأردن.

وقالت الإدارة العامة في بيان صحفي :” إنه سبق أن اتخذ قرار بوقف ادخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة من تاريخ 1-2-2017 الماضي، وبعد هذا التاريخ لا يسمح لأي مواطن بأن يقوم بإدخال زيت الزيتون للأردن”.

وأشارالبيان:” إلى أنه سبق أنه تم السماح بإدخال الزيت من قبل المملكة الأردنية الهاشمية للمملكة من تاريخ ١-١١-٢٠١٦ وحتى تاريخ 31-1-2017 بواقع 4 تنكات زيت لكل عائلة ولمرة واحده فقط”.طالبت الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية المسافرين عبر معبر الكرامة بالضفة الغربية مع الجانب الأردني، للالتزام بقرار وقف إدخال زيت الزيتون إلى الأردن. وقالت الإدارة العامة في بيان صحفي :” إنه سبق أن اتخذ قرار بوقف ادخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة من تاريخ 1-2-2017 الماضي، وبعد هذا التاريخ لا يسمح لأي مواطن بأن يقوم بإدخال زيت الزيتون للأردن”. وأشارالبيان:” إلى أنه سبق أنه تم السماح بإدخال الزيت من قبل المملكة الأردنية الهاشمية للمملكة من تاريخ ١-١١-٢٠١٦ وحتى تاريخ 31-1-2017 بواقع 4 تنكات زيت لكل عائلة ولمرة واحده فقط”.