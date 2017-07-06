الحرة نيوز –

نقلت كوادر دفاع مدني مادبا فجر اليوم الخميس سائحا أمريكيا من أحد الفنادق وسط مدينة مادبا إلى المستشفى والذي يعاني من ضعف في عضلة القلب، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية تبين بأنه يعاني من عدة أمراض خطيرة منها نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” والتهاب الكبد الوبائي.

وقال مصدر في مديرية دفاع مدني مادبا إنه تم نقل سائح أمريكي الجنسية من أحد الفنادق إثر معاناته من ضعف بعضلة القلب وبعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة بالمستشفى تبين أنه مصاب بأمراض خطيرة ومعدية تم إدخاله على إثرها الى المستشفى للمزيد من العلاجات.

وبين المصدر أن الفحوصات المخبرية الأولى أظهرت إصابته بمرض الإيدز الخطير ومرض الكبد الوبائي أيضا حيث يخضع لعدة فحوصات من أجل إجراء العلاجات المناسبة، بحسب الحقيقة.