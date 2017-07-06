الحرة نيوز –

كتبت اماني الخلايلة

*نعم للعفو العام*

تنظيم مسيره من الشعب الأردني النشمي في مدينة عمان ، بمشاركة النواب والمحامين والاعلامين والصحافة وكافة الشعب الأردني لوقفة تضامنية مع المسجونين و المظلومين والمحكومين والمحرومين من الحرية ، حيث سيتم التجمع ابناء الأردن يوم الاحد الموافق 2017/7/9 على دوار الداخليه الساعة 10 صباحاً ، والانطلاق بمسيرة جماهيرية من دوار الداخلية الى مجلس النواب العبدلي ، حاملين الاعلام الأردنيه وصور صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني المعظم للمطالبة العفو_العام* .

رساله الى سيدي صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني المعظم ،

أن العفو عند المقدرة من اخلاق الهاشميين ، يا من عودتمونا على قول كلمة الحق ، وخاصة عندما يتعلق الامر بالوطن والمواطن .

اليكم تتجه الانظار ، ايها الاب الحاني ، المحب لشعبه *اصدار_عفوٍ_عام)* لتكتمل فرحة كل مواطن وهو قرار ينتظره الناس ، حيث من شأن هذا العفو ان يتيح فتح صفحة جديده و هامة في حياة كل مواطن ، فالعفو يعني الكثير للمواطن الاردني.

من شان هذا العفو يا مولاي ان يخفف الضغوط المعيشية و الاعباء ، ليتاح للمحكومين بدء حياة جديده بما يعزز روح الإنتماء وحب الاردن والعمل لنهضته ، تاركين الماضي خلفهم متطلعين الى المستقبل والامل بغدٍ جديد .

المناشدة النشامى الأردنيون اجمع بالتضامن معهم ، لصدور *#العفو_العام_الأردني*.

المنسقة والمسؤوله اماني الخلايلة