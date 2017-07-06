الحرة نيوز – كتب هاشم ابو طاحون

مسخرة…….

كل التحيات لمستشفى البقعة لخدمته المميزة وكادره الرائع لماقدموه إلى مخيمنا من استعجال في الوفيات..

ولاكني أحمل أهل المخيم الخطأ

لأنه يفترض على الأقل يمرضو مرض حسب اختصاص الأطباء ههههههه

ومن مميزات المستشفى:-

1-كل المستشفيات في المملكة كتب عليها

وإذا مرضت فهوه يشفين بس مستشفى البقعة كتب عليه كل من عليها فان.

2-المستشفى الوحيد انو الجرح مابتخيط ههه بتقيف .

3-إذا بتنكسر رجلك الشمال بخدموك وبجبرولك اليمين احتياط.

4-عادي لو إجت حالة طارئة ونته على اعصابك و تيجي دكتورة تقول ماكله ملح ليمون من منافسها المحمضة تحكيلك احنا مضربين.

5-احلا شي لما بدك تروح تتبرع بدم كأنك رايح تسحب منهم قرض ..

6-دوام موظفين الأشعة شفتين باليوم مما يسبب لهم الإرهاق في الشفت الأول والنوم في الشفت الثاني ….

7-صديقي ابنه إصبعه مصاب وعمره عشرة سنوات بمعنى طفل وتقول له الممرضة بكل سخف (هسه برميه على الأرض وبعالجه)

8-وفاة ستة حلات خلال شهر بسبب خطأ طبي….

9-جرب تعال بعد الساعه 9 باليل وشوف ياحبيبي الطوابق صحرة .. بتقتل قتيل ماحد داري عنك … حرام يعني من.حقهم ينامو أثناء الدوام واحنا الله لايردنا مين حكالنا نمرض ونغلبهم بهيك وقت…

وبدكو آخر نكتة:-

قبل فترة حدثني شخص أحضر طفله و كانت رجله مكسورة.وكان فيها أكثر من كسر تقريبا تهتك بالعظام … المهم فطلبوا له الدكتور ……ّّّّ……. أخصائي العظام طبعا يفترض يكون.مداوم شفت C المهم النكته انو كان برة المستشفى وبعد ماشرف من ثلاث ساعات سأله:-

وين انته وإبني بدو يموت وجع….. جاوبت وقال..

صار حادث عند دوار عين الباشا وطلبوني …هههههه بيني وبينكم اقنعني لأنه شكلة الدكتور بتحول بالليل دفاع مدني بالبيت طبعا هههههه

بالحقيقة يجب تشكيل وفد بعد التوقيع على عريضة من المواطنين والذهاب إلى معالي وزير الصحة لوضع حد لهذه المهزلة والرقابة الدائمة ….

دمتم بألف خير