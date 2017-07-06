الحرة نيوز – خاص

بناء على قرار من رئيس لجنة البلدية حمدان السرحان وفرت بلدية الرصيفة قاعة مكتبة البلدية لتكون محطة (مكتبه بلديه الرصيفه) الكائنة مقابل البلدية لتخدم المنطقة والتجمعات السكانية القريبة من المنطقة وذلك لتخفيف العبىء عن المكتب الرئيس في الرصيفة والتوسع في إصدار البطاقة الذكية.

وقد زار مدير أحوال محافظة الزرقاء يوسف السعودي صباح اليوم موقع المحطة يرافقه مدير مكتب الرصيفة فايز حنا وأشرف على الجاهزية التامة لأجراءات صرف البطاقات والأطمئنان على سير العمل بشكل عام ، وقد قام بنفسه بترتيب دور المواطنين وتوزيع الأرقام للحصول على البطاقة بالسرعة الممكنة

وقد أوعز رئيس لجنة البلدية حمدان السرحان الى تقديم كافة الأمكانات الموجودة وطلب التعاون التام مع كوادر الأحوال الموجودين في محطة مكتبة البلدية خدمة للمصلحة العامة وتسهيلا على المواطنين

حيث يقوم موظفي المكتبة بالتعاون ومساعدة موظفي الاحوال في ترتيب تواجد المواطنين في قاعة المكتبة وتقديم ما يحتاجونه