الحرة نيوز –

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة فجر اليوم إنه لا يوجد أي تأخير في إعلان الأعداد الأولية لطلبات الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية، فيما أشار إلى أن الهيئة تلقت نحو 7 آلاف طلب لمرشح ومرشحة كعدد إجمالي غير نهائي، تشكل طلبات الترشح للسيدات نحو 17 % منها.

وأوضح الكلالدة أن عملية التدقيق في جميع الطلبات تستغرق وقتا وجهدا، منوها إلى أن نصوص التعليمات التنفيذية للترشح النافذة لا توجب الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين المفصولة لدى الهيئة وقبل مرحلة التقاضي إلا بعد انتهاء مرحلة الفصل في الطلبات التي تبدأ اليوم الخميس ولمدة 7 أيام.

وقال الكلالدة إن هناك نوعين من عملية التدقيق في الطلبات، الأولى متعلقة بطلبات ترشح قد ترفض بسبب مرفقات أو مصدقات كاذبة وهذه تلجأ إلى المحكمة عندما نقول أنها رفضت، وأخرى متعلقة بطلبات لايمكن قبولها لأنها غير مكتملة ولا يمكن أن تذهب إلى المحكمة.

وبين الكلالدة أن عملية تدقيق الأوراق تشمل مخاطبة نحو 8 جهات من بينها الضمان الاجتماعي وديوان الخدمة المدنية ودائرة قاضي القضاة ودائرة الأحوال المدنية من خلال ضباط الارتباط للتحقق من المرفقات.

وأشار الكلالدة إلى أن عملية رفض أي طلب ترشح رسميا لا يعلن عنها إلا بقرار مجلس المفوضين وخلال المدة القانونية للفصل في الطلبات.

ويبدأ مجلس مفوضي الهيئة الفصل في طلبات الترشح في اليوم التالي من انتهاء تاريخ الترشح الذي امتد لثلاثة أيام.