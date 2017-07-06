الحرة نيوز –

انتقدت منظمة العفو الدولية سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط حيث تزايدت حالات الوفاة بينهم. وشجبت المنظمة في تقرير لها شكل التعاون الأوروبي مع خفر السواحل الليبية وقالت إن هذا التعاون ينطوي على إشكالات مشيرة في ذلك إلى ما رأته انتهاكات لحقوق الإنسان. وجاء في التقرير أن “اللاجئين والمهاجرين في ليبيا يتعرضون للاعتقال وإساءة المعاملة والاغتصاب والتعذيب”. كما انتقدت المنظمة تركيز المهام الأوروبية في البحر المتوسط حاليا على محاربة مهربي البشر خلافا لعام 2015 وقالت: “لم يعد التركيز الآن على إنقاذ اللاجئين والمهاجرين بل هناك تخطيط لسلسلة من الجهود شديدة الضراوة للقيام بعمليات طارئة تسعى في الغالب لتحقيق أهداف أخرى”. يذكر أن بيانات لمنظمة الدولية للهجرة تؤكد أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.