الحرة نيوز –

ليس غريباً على مسلسل باب الحارة بأجزائه التسعة أن يسرق أنظار الجمهور ويحصد نسب مشاهدة مرتفعة في كل المواسم التي عرض فيها، لكن الغريب هو ما حصل مؤخراً، حيث تأثر طفل بريف العاصمة دمشق لم يتجاوز عمره 12 عاما، بمشهد محاولة النمس “مصطفى الخاني” شنق نفسه بأحداث العمل، حيث قام بتقليد المشهد وسقط ميتاً.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن الطفلوسيم قبانياراد تجسيد المشهد وبالفعل شنق نفسه ولم يكتشف ذووه الحادثة إلا بعد فوات الأوان، وأسعفوه إلى المستشفى وهو بحالة شلل جسدي لينتهي به الأمر مفارقا الحياة بعد توقف قلبه عن العمل.