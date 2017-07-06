الحرة نيوز –

إستكمالا للزيارات الميدانية للوقوف على واقع الحال بالمؤسسات المهمه والفاعلة في وطننا قام النائب المهندس خالد رمضان بإجراء زياره أمس الاربعاء الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

حيث ابتدأت الزياره بلقاء الدكتور هايل عبيدات مدير عام المؤسسه للإطلاع على أساسيات عمل المؤسسه والوقوف على الإنجازات والتحديات التي تواجه هذا الصرح المهم

ومن اجل استكمال الصورة كاملة حول عمل المؤسسة تم الإجتماع مع الكادر القيادي للمؤسسة والمكون:

من الصيدلانية إخلاص الحديدي مديرة مديرية الدواء.

والصيدلانية لبنى قسوس مدير مديرية المختبرات.

والسيد جهاد عابد مدير الشؤون المالية.

والصيدلانية هيام الدباس مدير العلاقات العامه والدولية.

والمهندسة هناء الكيلاني مساعد مدير الغذاء المكلف.

والدكتور هادي الخيطان مدير فرع الزرقاء.

وفؤاد الجبالي مدير الموارد البشرية والإدارية.

والدكتور موسى العبادي مدير مديرية المناطق.

والأستاذ وائل العرموطي مدير الشؤون القانونية.

وتم الاطلاع على واقع حال المؤسسة من حيث انها تأسست عام ٢٠٠٣ ويبلغ عدد الكادر الذي يعمل بها ما يقارب ٦٥٠موظف و٢٠ منتدب منهم ١١٧ صيدلاني و٩١مهندس زراعي ١٧طبيب بيطري ٧مهندسين كيماويين ٢ أطباء ١٤٢ فني مختبرات صحية وغذائية ناهيك عن الكادر الإداري والتفتيش.

موزعين على فروع المؤسسة في العقبة وعمان وإربد والزرقاء والكرك والمعابر الجوية الحدودية المختلفة.

أساس عمل المؤسسة كهيئة وطنية للرقابة والتفتيش لمنع الأزدواجية في الرقابة والتفتيش وذلك لتوفير غذاء آمن ودواء.

وأمام تحديات العولمة والتزوير والتسوق الالكتروني كذلك تطور عمل المؤسسة حيث تبلغ إجمالي الغذاء المستورد ١٥٪‏ ناهيك عن الأدوية.

قضايا تم بحثها :-

*المسالخ : حيث ان ان مسلخ عمان الرئيسي هو من إختصاص وزارة الزراعة من حيث الرقابة بموجب القانون والأنظمة المرعية. حيث لا مسؤولية للغذاء والدواء بالتفتيش داخل المسالخ الا في حالات الطلب المباشر وعليه فأن الإشراف داخل المسالخ من مسؤوليات وزارة الزراعة وأمانة عمان والبلديات. وعليه تتضح أهميه مراجعه الواقع من حيث جهه الإشراف لأن الغذاء والدواء تبدأ مهمتها بعد مرحله خروج اللحوم من المسلخ ويكون مسماه الغذاء المتداول وغالبية الخروقات تحصل قبل خروج البضائع للتداول.

-اما موضوعه الدجاج الفاسد فهي قيد التحقيق لدى الجهات المختصة ونمتنع عن الخوض في ذلك منعا من التشويش على التحقيق-.

*تم الإطلاع على ما يجري اعداده لتنفيذ المسلخ الرئيس في الماضونة وآلية الرقابة المقترحه وتم الاطلاع على محضر مذكرة التعاون بين المؤسسة وأمانة عمان لضمان اليات الرقابة ورفع الامر للرئاسة ولم يصدر به قرار من الرئاسة بعد.

*الإعتمادية للأعمال الطبية والادوية حيث تم تثبيت أهمية توحيد جهات الرقابة ناهيك عن التحفظ الذي سجل على نظام الإعتمادية والذي آرسل من وزارة الصحة الى الرئاسة بعد إعداده من قبل المؤسسة والتي تؤكد أهمية الإعتمادية ضمن القوانين السائدة ولكنها تتحفظ على الشكل الجديد للإعتمادية نظرا لتضارب المصالح وإرتباط الأمر بالمبالغ والرسوم التي كانت تدفع لمؤسسات دولية للاعتماد من طرف ثالث حيث ان تلك المبالغ تذهب الى مؤسسات خاصه.

*تم الاطلاع على تطور مكانة المختبرات وخاصة الفحوصات المتعلقة بمتبقيات المبيدات في الخضروات والفواكه حيث ان المؤسسة استطاعت تطوير تلك المختبرات ورفع طاقتها من فحص ١٠٠ مكون الى ١٧٠ مكون ناهيك عن إدخال أجهزة جديدة سترفع القدرة الى ٣٠٠ – ٣٥٠ مكون.

ام دائرة الدواء ومتابعه شأن التسعير والاعتماد والمتابعة بالأسواق للادوية سواءا المستورد منها او المصدر.

امام واقع الحال هذا تم استخلاص التحديات التي تواجه المؤسسه :-

*تحصين عمل المؤسسة والعاملين فيها ومنحهم المزيد من الاستقلالية.

*تطوير الكوادر الفنية من حيث الكم والنوع.

*دعم وتحسين وضع العاملين بالمؤسسة حيث تبلغ قيمة المعاملات المتعامل معها سنويا بحدود ١١ مليار دينار من تصدير و إستيراد.

*تفعيل نظام الحوافز للموظفين وتفويض مرن للإدارة فليس من المعقول عدم قدرة الإدارة منح مكافات زهيدة من قبيل ١٥٠ دينار للموظف الذي سبق له ان تعامل مع قضية بعينها جاوزت قيمتها ٢٧ مليون دينار؟

*توفير الأجهزة والمعدات خاصة لتطوير المختبرات حيث ان ضعف الإمكانيات انعكس سلبا على قدرة المؤسسة في توفير الأجهزة اللازمة.

*توفير الأجهزة واجهزة الحاسوب والاثاث للمكاتب ناهيك عن أزمة النقل والسيارات للمفتشين.

خلاصه القول بحدود ما تسمح به الدراسة هنا نقول :-

ان الحوكمه الرشيدة والشفافيه تتطلب توحيد جهات الرقابه ومنحها الاستقلالية اللازمه حيث ارى من وجه نظري كنائب ينظر الى الدور الحقيقي الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ان يجري اتباع مؤسسات الرقابة الرئيسه:-

ديوان المحاسبة والمواصفات والمقايس والغذاء والدواء.

نعم ان يجري اتباعهم للسلطه التشريعية وإخراجهم من تغول السلطه التنفيذيه.

بالمقابل على مدير كل مؤسسه من هذه المؤسسات الرقابية ان يرسل ويعلن تقريرا مفصلا عن واقع المخالفات وكشفا بأسماء كل من النواب او الأعيان او الوزراء والمنتقدين العاملين و/او المتقاعدين الذين توسطوا في معاملات مخالفه.

ومن اجل ان تستقيم الأمور تشريعيا ومنعا لتضارب المصالح بالضرورة العمل على ان يمنع النائب ان يعمل بمهن او عمل اخر و/او مستشارا او طبيا او مهندسا على سبيل المثال خلال عمله كنائب منعا لتضارب المصالح.

هنا اتوجه بالشكر للإدارة والموظفين على حفاوة الإستقبال وصراحه الحوار خاصه في هذه الأوقات الحرجة لوطننا.

حيث ترتفع مقولات عديده ان التشدد في الرقابة والتفتيش تعطل الاستثمار وهو أمر مغلوط من حيث ان البيروقراطية وعدم الكفاءة والشفافية من أسباب هجرة الاستثمار ناهيك عن جبن وإحجام المسؤول عن أخذ القرارات المناسبة.

باختصار نعم هناك القطاع الخاص والعام والمشترك بينهم ولكن أجد ان هناك فئه متنفذه ممتده من القطاع الخاص الى العام تضرب بعرض الحائط بالقوانين وسيادة القوانين وتعمل على نشر ثقافة الفساد وخلافة .

نعم علينا ان نقر بالأزمة وعمقها وان لا نقف عند ذلك وإنما للإنفتاح على الجسم الوسيط في مؤسسات الدولة لبناء شراكه حقيقية تحمي المواطنين في المرحلة الإنتقالية من دولة الريع الى مقدمات دولة الإنتاج.

إن حماية الغذاء والدواء وعدم التهاون في ذلك هو الذي يعلي من شأن الوطن ويعظم من الإنجازات وزيادة الاستثمار.

أختم بالقول .. شكرا لكل من يشاركنا إنتاج فكره أن الدولة هي نحن جميعا وهي للجميع.

أخوكم النائب م. خالد رمضان