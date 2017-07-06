الحرة نيوز –

د.ياسر طالب الخزاعلة …يكتب : الأسد في حديقة الحيوان في الرصيفة لايأكل الدجاج الفاسد

كتب د.ياسر الخزاعلة مقالا مقتضبا عن الأسد في حديقة الحيوان الكائنة في الرصيفة حيث وصف حالته

وفيما يلي مقاله

قبل عدة أيام زرت حديقة الحيونات في الكائنة في الرصيفة ، وبينما كنت أتجول في الحديقة رأيت الأسد ملك الغابة الذي جلب من أفريقيا ، فكان ذو أنفة وكبرياء في غابته هناك يأكل مايحلو له من الحيوانات ، ولكنني عندما نظرت إلى عينيه وهو في الحديقة بين أربعة جدران شعرت بذله وقهره وهو يأبى أن يأكل بقايا الدجاج الفاسد واحشاء الأغنام ، ويكاد أن يتحول ذاك الأسد إلى قط من حيث الحجم

يأبى ذاك الأسد أن يأكل الدجاج الفاسد ، فتم إطعام البشر ذاك الدجاج بفعل غياب الضمير.

فاستحضرت قول الشاعر:

تموت الأسد في الغابات جوعا

ولحم الضأن تأكله الكلاب