الحرة نيوز –

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس الاردني مجاهد محمد محمود يعقوب قرب الخليل، بزعمهم محاولته القيام بعملية، بحسب شقيقه.

وقال شقيقه إن مجاهد يحمل الجنسية الاردنية وعمره 23 عاما، وهو طالب هندس الميكانيك في جامعة الطفيلة التقنية، اعتقلته شرطة الاحتلال متهمينه بمحاولة تنفيذ عملية في الضفة الغربية.

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس الاردني مجاهد محمد محمود يعقوب قرب الخليل، بزعمهم محاولته القيام بعملية، بحسب شقيقه. وقال شقيقه إن مجاهد يحمل الجنسية الاردنية وعمره 23 عاما، وهو طالب هندس الميكانيك في جامعة الطفيلة التقنية، اعتقلته شرطة الاحتلال متهمينه بمحاولة تنفيذ عملية في الضفة الغربية.