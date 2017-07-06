الحرة نيوز –

أعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة التنقلات الخارجية للمعلمين في مديريات التربية والتعليم، وتضم 1650 معلما ومعلمة انطبقت عليهم شروط النقل، من أصل نحو 4500 معلم تقدموا بطلبات نقل ونظر في طلباتهم.

وقال مدير ادارة الموارد البشرية في الوزارة، محمد الدحيات، إن عملية النقل تمت وفق أسس النقل المعتمدة التي تم تعميمها على مديريات التربية والتعليم، وأحقية كل متقدم في عملية النقل وتوفر الشاغر المناسب وخيارات النقل التي تقدم إليها، مبينا أن بعض الطلبات لم ينظر فيها لعدم استكمال الشروط.

ونشرت الوزارة أسماء المعلمين المنقولين على موقعها الإلكتروني عبر الرابط http://www.moe.gov.jo/trans.aspx.

وبين أنه سيتم تعبئة الشواغر الناتجة عن عملية النقل من خلال التعيينات الجديدة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.أعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة التنقلات الخارجية للمعلمين في مديريات التربية والتعليم، وتضم 1650 معلما ومعلمة انطبقت عليهم شروط النقل، من أصل نحو 4500 معلم تقدموا بطلبات نقل ونظر في طلباتهم. وقال مدير ادارة الموارد البشرية في الوزارة، محمد الدحيات، إن عملية النقل تمت وفق أسس النقل المعتمدة التي تم تعميمها على مديريات التربية والتعليم، وأحقية كل متقدم في عملية النقل وتوفر الشاغر المناسب وخيارات النقل التي تقدم إليها، مبينا أن بعض الطلبات لم ينظر فيها لعدم استكمال الشروط. ونشرت الوزارة أسماء المعلمين المنقولين على موقعها الإلكتروني عبر الرابط http://www.moe.gov.jo/trans.aspx. وبين أنه سيتم تعبئة الشواغر الناتجة عن عملية النقل من خلال التعيينات الجديدة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.