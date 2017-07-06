الحرة نيوز –

قررت الجامعة الأردنية يوم الخميس السماح للطلبة بدارسة تخصصين في آن واحد وفق رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة.

وقال الدكتور محافظة في حديث إنه تم تعديل التعليمات الخاصة بالجامعة لتسمح بدراسة تخصصي بكالوريوس في آن واحد بعد أن كانت التعليمات تشير إلى منع هذا الأمر.

واوضح أن هذا القرار سيُطبّق ابتداء من العام الدراسي المقبل حيث يمكن للطالب الذي قُبل في أحد التخصصات بشكل مباشر أو عن طريق التعليم العالي أن يُسجل في تخصص آخر.

وأشار المحافظة إلى أن هذا النظام معمول به في الجامعات العالمية إذ يدرس الطالب أكثر من تخصص اذا كانت لديه الرغبة ويستطيع توفير الأمور المادية خاصة أن هنالك مواد مشتركة تُحسب ضمن الساعات فتصبح المدة للبكالوريوس في التخصص الواحد أقل.

ولفت إلى أن هذا الأمر يعود على الجامعة بالفائدة المادة عدا عن تحقيق حلمه بدراسة أكثر من تخصص ضمن سنوات محددة بدلاً من الإنتهاء من تخصص والبدء بعدها بدراسة تخصص آخر.

وبحسب الدكتور المحافظة ستصدر أسس لتطبيق التعليمات الجديدة التي اقرّت، وهي تتعلق بالأمور الإجراءية لتطبيق هذه الفكرة.

تأتي تصريحات رئيس الجامعة الأردنية ضمن حوار اجرته ‘هلا أخبار’ مع المحافظة سينشر كاملاً مساء السبت.