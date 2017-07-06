الحرة نيوز –

قرر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الموافقة على تنسيبات أمين عام الوزارة المكلّف باجراء تشكيلات ادارية في الوزارة.

وشملت التشكيلات نقل مدير صحة محافظة مادبا الدكتور أيوب السيد خليل إلى ادارة التخطيط وتكليفه للقيام بأعمال مدير ادارة التخطيط، ونقل مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور حكمت محمد أبو الفول إلى ادارة المستشفيات وتكليفه للقيام بأعمال مدير ادارة المستشفيات.

وقرر الشياب نقل اختصاصي جراحة العظام الدكتور الدكتور مصلح أحمد مفلح الأحمد من مستشفى الحسين في السلط إلى مديرية صحة محافظة مادبا وتكليفه للقيام بأعمال مدير صحة محافظة مادبا، وتكليف مساعد مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور خالد صالح عبدالرحمن عربيات للقيام بأعمال مدير صحة محافظة البلقاء.

وتضمن قرار الشياب نقل وظيفة مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور أكرم أحمد صالح الخصاونة ليعمل مديرا لمديرية الاختصاصات الطبية، ونقل مدير مستشفى ماعن الدكتور وليد محمد صبحي الرواد إلى مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، وتكليفه للقيام بأعمال مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.

وجاء في قرار الشياب تكليف مقيم مؤهل الجراحة العامة الدكتور أيمن سليمان حمود الطراونة للقيام بأعمال مدير مستشفى غور الصافي، وتكليف اختصاصي الجراحة العامة في مستشفى الأميرة بسمة الدكتور محمد خالد مصطفى بني ياسين للقيام بأعمال مدير مستشفى الأميرة بسمة.

وقرر الشياب تكليف مساعد مدير مستشفى معان للشؤون الفنية المكلف الدكتور طالب حسن عودة السعودي للقيام بأعمال مدير مستشفى معان، ونقل اختصاصي التركيبات السنية في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الدكتور أحمد عبدالله عيسى الحنيطي إلى مديرية صحة الفم والأسنان وتكليفه للقيام بأعمال مدير مديرية صحة الفم والأسنان.

ونقل وظيفة مدير مديرية المتابعة/ ادارة المستشفيات الدكتورة وسام غالب كرادشة لتعمل مساعدا لمدير ادارة المستشفيات، ونقل وظيفة مدير غور الصافي المكلف الدكتور عبدالحافظ أمين الشوابكة ليعمل مساعدا لمدير صحة محافظة مادبا.قرر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الموافقة على تنسيبات أمين عام الوزارة المكلّف باجراء تشكيلات ادارية في الوزارة. وشملت التشكيلات نقل مدير صحة محافظة مادبا الدكتور أيوب السيد خليل إلى ادارة التخطيط وتكليفه للقيام بأعمال مدير ادارة التخطيط، ونقل مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور حكمت محمد أبو الفول إلى ادارة المستشفيات وتكليفه للقيام بأعمال مدير ادارة المستشفيات. وقرر الشياب نقل اختصاصي جراحة العظام الدكتور الدكتور مصلح أحمد مفلح الأحمد من مستشفى الحسين في السلط إلى مديرية صحة محافظة مادبا وتكليفه للقيام بأعمال مدير صحة محافظة مادبا، وتكليف مساعد مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور خالد صالح عبدالرحمن عربيات للقيام بأعمال مدير صحة محافظة البلقاء. وتضمن قرار الشياب نقل وظيفة مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور أكرم أحمد صالح الخصاونة ليعمل مديرا لمديرية الاختصاصات الطبية، ونقل مدير مستشفى ماعن الدكتور وليد محمد صبحي الرواد إلى مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، وتكليفه للقيام بأعمال مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. وجاء في قرار الشياب تكليف مقيم مؤهل الجراحة العامة الدكتور أيمن سليمان حمود الطراونة للقيام بأعمال مدير مستشفى غور الصافي، وتكليف اختصاصي الجراحة العامة في مستشفى الأميرة بسمة الدكتور محمد خالد مصطفى بني ياسين للقيام بأعمال مدير مستشفى الأميرة بسمة. وقرر الشياب تكليف مساعد مدير مستشفى معان للشؤون الفنية المكلف الدكتور طالب حسن عودة السعودي للقيام بأعمال مدير مستشفى معان، ونقل اختصاصي التركيبات السنية في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الدكتور أحمد عبدالله عيسى الحنيطي إلى مديرية صحة الفم والأسنان وتكليفه للقيام بأعمال مدير مديرية صحة الفم والأسنان. ونقل وظيفة مدير مديرية المتابعة/ ادارة المستشفيات الدكتورة وسام غالب كرادشة لتعمل مساعدا لمدير ادارة المستشفيات، ونقل وظيفة مدير غور الصافي المكلف الدكتور عبدالحافظ أمين الشوابكة ليعمل مساعدا لمدير صحة محافظة مادبا.