الحرة نيوز –

كشف أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى النقاب عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تسريب 500 دونم من اراضي الكنيسة الارثوذكسية في القدس لصالح شركات صهيونية.

وقال عيسى في تصريح أن اللجنة التي سيصار الى تشكيلها وتنتظر ثقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عليها ستباشر في غضون أيام النظر في القضية بعد الحصول على ضمانات من المجلس المركزي والبطريركية بتسليمها كافة الوثائق المتعلقة في القضية وذلك لضمان نزاهة منهجية التحقيق.

ورفض عيسى في الوقت ذاته الحديث عن الشخصيات التي سيتم تسميتها للجنة مؤكدا في الوقت ذاته أن الأردن لن يكون طرفا مشاركا في لجنة التحقيق.

يشار الى أن الأردن وقع اتفاقية مع السلطة الفلسطينية ، وكذلك مع الاحتلال الصهيوني ، تبقي على الدور الأردني المتمثل بالوصاية والإشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، سيما أن معظم أوقاف الكنيسة الأرثذوكسية يقع ضمن أسوار البلدة القديمة في القدس ، والتي هي ضمن الوصاية الأردنية .

وسبق أن رفض المجلس المركزي كافة تبريرات البطريركية التي وصفها في بيان له بالواهية باعتبار أراضي الصفقة (528 دونم) من غير قيمة شرائية بحسب ادعائهم وان هذه العقارات لا توجد لها أي بعد سياسي أو ديني وان احتمال استرجاعها بعد 135 عاما غير وارد عند انتهاء فترة الصفقة الأولى بسبب الأوضاع والأجواء السياسية العامة.

وجرى الكشف عن الصفقة عقب تقدم كنيسة الروم الأرثوذكس بدعوى لمحكمة الاحتلال المركزية في القدس، بهدف الحصول على تعهد من بلدية الاحتلال يقضي بعدم مطالبتها للكنيسة بدفع ضريبة الأملاك “الأرنونا”.

كشف أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى النقاب عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تسريب 500 دونم من اراضي الكنيسة الارثوذكسية في القدس لصالح شركات صهيونية. وقال عيسى في تصريح أن اللجنة التي سيصار الى تشكيلها وتنتظر ثقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عليها ستباشر في غضون أيام النظر في القضية بعد الحصول على ضمانات من المجلس المركزي والبطريركية بتسليمها كافة الوثائق المتعلقة في القضية وذلك لضمان نزاهة منهجية التحقيق. ورفض عيسى في الوقت ذاته الحديث عن الشخصيات التي سيتم تسميتها للجنة مؤكدا في الوقت ذاته أن الأردن لن يكون طرفا مشاركا في لجنة التحقيق. يشار الى أن الأردن وقع اتفاقية مع السلطة الفلسطينية ، وكذلك مع الاحتلال الصهيوني ، تبقي على الدور الأردني المتمثل بالوصاية والإشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، سيما أن معظم أوقاف الكنيسة الأرثذوكسية يقع ضمن أسوار البلدة القديمة في القدس ، والتي هي ضمن الوصاية الأردنية . وسبق أن رفض المجلس المركزي كافة تبريرات البطريركية التي وصفها في بيان له بالواهية باعتبار أراضي الصفقة (528 دونم) من غير قيمة شرائية بحسب ادعائهم وان هذه العقارات لا توجد لها أي بعد سياسي أو ديني وان احتمال استرجاعها بعد 135 عاما غير وارد عند انتهاء فترة الصفقة الأولى بسبب الأوضاع والأجواء السياسية العامة. وجرى الكشف عن الصفقة عقب تقدم كنيسة الروم الأرثوذكس بدعوى لمحكمة الاحتلال المركزية في القدس، بهدف الحصول على تعهد من بلدية الاحتلال يقضي بعدم مطالبتها للكنيسة بدفع ضريبة الأملاك “الأرنونا”.