الحرة نيوز –

رجحت مصادر، رفع تسعيرة أصناف تقدمها المطاعم الشعبية، مثل الشاورما والحمص والفلافل، وتثبيت وخفض تسعيرة أصناف أخرى.

وقالت المصادر، إن ارتفاعا طفيفا، من المتوقع أن يطرأ على تسعيرة أصناف مثل الحمص والفول والفلافل والشاورما، إضافة إلى المشاوي.

وأوضحت أن الحكومة ستثبت أسعار بعض الأصناف مثل المعجنات، فيما ستخفض أصناف أخرى مثل الحلويات، التي تقدمها محال الحلويات الشعبية.

وتوقعت المصادر، إعلان التسعيرة الجديدة في 15 تموز الحالي.

وبدأت لجنة، مكونة من عدة جهات معنية، بدراسة لتسعيرة المطاعم الشعبية، منذ أشهر، بعد شكاوى من ممثلين عن قطاع المطاعم.