الحرة نيوز –

وجه الزميل الصحفي فارس خليفة الرسالة التالية لوزير الداخلية:

الى معالي وزير الداخلية

، معالي وزير العمل

، عطوفة مدير المخابرات العامة

، عطوفة مدير الأمن العام ،

تطلب خادمة من احد مكاتب العمالة ، تجهز الأوراق وتدفع دم قلبك ، بتحضر الخادمة وبتستلمها وبتحطها في بيتك ، بتقعد عندك من أسبوع لغاية شهر والوقت يعتمد على سرعة اتصالها بالرقم الحاصلة عليه من مكتب بنجلادش لشخص بنجالي في الاردن ، تتصل فيحدد لها موعد قدومه بسيارة اجرة وتهرب معه ، تذهب لتعمم عنها في الشرطة ، تختفي لعام لعامين لثلاثة وقد تعثر عليها الشرطة بالصدفة ، خلال فترة الغياب تشتغل الخادمة عن طريق المافيا بأجرة المياومة بما لا يقل عن 30 دينار لليوم الواحد يحصل الشخص البنجالي ( رئيس العصابة ) على نصف دخلها وهكذا وبعد غياب السنين وبعد إلقاء القبض عليها او ان قررت السفر تسلم نفسها للشرطة فيجبرك القانون ان تدفع غرامات كرت العمل وتسفر جبرا على حسابك ، شفتو شو قيمة الاردني في بلده وكيف خلقة بنجالي بنصب عليه جهاراً نهاراً ….

نعم صحيح هذا ما حصل مع صديقي ..

1200 دينار أجره 3 ايام

وغياب 3 سنوات وبعدها دفعنا تذكرتها تروح لبلدها…

تجار البشر حسبي الله ونعم الوكيل .