الحرة نيوز –

هذا القط الملتصق بالرصيفة تم طلاؤه بالدهان دون أن ينتبه لوجوده عمال أمانة عمان

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر قط يبدو أنه تعرض لحادث دهس قرب احد الأرصفة في أحد مناطق العاصمة عمان، وحمل لون خط الشارع الأصفر بعد قيام عمال الأمانة بدهان الشارع. ويبدو أن دهان الشارع جاء في وقت متأخر من الليل، ما يعني أن عمال الأمانة لم ينتبهوا لوجود القط الميت خلال دهان الرصيف. وأبدى عدد من الناشطين انزعاجهم لعدم انتباه العمال من وجود القط خلال أعمال الصيانة التي كانوا يقومون بها. الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي