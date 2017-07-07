الحرة نيوز –

أورد الزميل قتيبة ابو محسن معلومات على صفحته تتضمن استجابة مديرية التربية لطلبات الطلاب من حيث تجهيز مراوح وعدد من المكيفات وتاليا ماورد على صفحته

ما أن ناشدنا معالي وزير التربية والتعليم وأصحاب العطوفة والسعادة في اللواء حتى سارع عطوفة مدير التربية مشكورا” بالتواصل معي مؤكدا” إهتمامه الكبير في موضوع تأمين جو مناسب لقاعات الامتحانات لطلبة التوجيهي في مدارس اللواء واخبرني وهو لغاية لحظة كتابة هذا المنشور انه متواجدفي احد المحال للعمل على إستئجار مكيفان مطريان للتجربة علما” ان وضع المكيفات في الممر لا يجدي نفعا” ولا تستفيد القاعات منها .

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واكد عطوفته خلال الإتصال بانه سيقوم بتعزيز قاعات الامتحانات بمراوح ستاند بمعدل مروحتين لكل غرفة او قاعة وهو ما يزيد من نسبة برودة الهواء والجو داخل الغرفة اكثر من المكيفات التي في الممر الخارجي .

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كل الشكر والتقدير لمن يبذلون جهدا” ويتقون الله في أعمالهم ومسؤولياتهم ، والله ليس برياء ولا ارتجي شيئا” من هذا الإنسان الذي كان دائما” سباقا” ونشيطا” ومتابعا” قريبا” للشأن التعليمي وهو ما قصدناه في مطلب لابنائنا الطلبة او أمر يتعلق في شؤون التربية والتعليم إلا وكان على الوقت وجدية الإهتمام ، شكرا” وانتم خيرة الخيرة عطوفتكم جزاكم الله خير الجزاء على جهودكم وإهتماماتكم الملموسة .