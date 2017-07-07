الحرة نيوز –

حالة انسانية تصعب على الكافر كما يقول المثل ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للأطباء المشرفين على حالة الطفل مجد ذياب الذي ادخل للمستشفى المذكور منذ عشرة أيام ومازال الأطباء لغاية هذه اللحظة عاجزين عن تشخيص مرضه الأمر الذي يعرض حياته للخطر ويتطلب تدخل سريع من قبل المسؤولين لعلاجه في مستشفى آخر

موقع الحرة تابع القضية المذكورة حيث ذكرت والدة الطفل في اتصال هاتفي أنها ترغب بالحصول على اعفاء طبي وراجعت لهذه الغاية الديوان الملكي فطلبوا منها تقرير طبي يوضح ويسشرح حالته ولكن الطبيبة في مستشفى البشير لاتستطيع كتابة تقرير

وبينت والدة الطفل أنها اغمي عليها وهي ترى طفلها في أوضاع صحية صعبة وزاد من قلقها أن أقوال الأطباء تتناقض مع بعضها البعض ووصل الأمر بهم الى حد الاعتقاد مجرد اعتقاد بأن الطفل مصاب بمرض خبيث مطالبة بمساعدته لعل يكتب الله له الشفاء

تلفون عائلة الطفل

0799396126