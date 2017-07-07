الحرة نيوز –

حرب الشائعات واغتيال الشخصية بدأت في لواء الرصيفة حيث يتفنن الكثير من المرشحين بتلويث سمعة منافسين لهم بغية التأثير على ارادة الناخبين ووصلت هذه الشائعات الى حد التطرق للجوانب الشخصية والعائيلية وبشكل فاق كل الحدود وهو مايخرج عن سياق المنافسة الشريفة بل قد يؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها خاصة في المرحلة الحالية التي يحاول كل مرشح فيها أن يثبت أنه الأفضل ويبرز للمواطنين أفضل ماعنده

ويعتبر الكثير من المراقبين أن اللجوء لهذا الأسلوب قد يدل على ضعف ثقة من يطلقون هذه الشائعات وفي نفس الوقت على قوة المنافسين المستهدفين