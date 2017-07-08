الحرة نيوز –

إمتازت ثاني ليالي صيف عمان، التي انطلقت الخميس الماضي بالتألق لنجومها وتميزهم في التواصل مع الجمهور من خلال نخبة الأغاني والفقرات التي قدموها، والابداع في التنقل بينها دون فواصل، مما أشعل حماسة الحضور وسط أجواء رائعة وعفوية وإتقان في الأداء .

وأخذ نجوم الأمسية جمهورهم للوحة فنية سادها البهجة والفرح من خلال باقة الأغاني التي قدمت سواء أغان خاصة او عاطفية او وطنية أو دبكات رسمت الاجواء الرائعة والعفوية في الاداء .

وبدأت الأمسية بعرض أول اشتمل على لوحات فنية فلكلورية/ كورال “دبكات” لفرقة شابات السلط، عبرت فيها عن التراث الشعبي الأردني عامة ومدينة السلط خاصة، نالت اعجاب الجمهور .

وواصل الجمهور أمسيتهم مع الفنان محمد ربيحات، العرض الثاني، وقدم فيها مجموعة من الاغاني الاردنية الفلكلورية التراثية والوطنية التي تغنت بالاردن والأردنيين، وتعزز من الحب والولاء والانتماء للوطن والقائد ، ومنها “غالي علينا سيدي عبدالله” وجيشنا ، وبدك تيجي حارتنا ” ويا بو الشويرا الحمرا ، ومرعية ، وغيرها من الاغاني التي تفاعل معها الحضور .

أما العرض الثالث من الأمسية، فكان من نصيب الفنان الأردني يحيى صويص، الذي حرص على مواصلة تفاعل الجمهور مع فعاليات الأمسية، بإطلالته على المسرح والوصلة الغنائية التي قدمها وشملت باقة من الاغاني الوطنية والعربية والخاصة التي اشتهرت في الوسط الفني، منها ” يا اردن ارفع راسك ” عيني على الاردن ” نزلن على البستان ” يا سعد ” على العين مونيتين ” شباب غنوا “حبيبي روح ” يا ريتك جارتي “سبع عرايس “عطر الروح ” طاب المغنى ” دقو المهابيش” شباب غنوا ” والجوبية “والكوفية .

وعلى مسرح المواهب قدم نجم الاردن حاتم يوسف مزيج من الأغاني الوطنية وطرب امتع بها الحضور .

فيما تواصل منطقة الأسواق والبازارات عرض المنتجات والتحف الفنية والتراثية والمأكولات الشعبية من قبل الجمعيات المشاركة من مختلف محافظات المملكة .

ويحيي كل من الفنان الأردني مجد ايوب وفرقة معان الفلكورية مساء اليوم الأمسية الثالثة من صيف عمان، مع استمرار العروض الخاصة بالاطفال في المنطقة المخصصة لهم ، فيما سيتم احياء عدد من القصائد الشعرية والفقرات الغنائية على مسرح المواهب .

وسجلت الأمسية حضوراً جماهيرياً كبيراً، وهو ما يؤكد النجاحات التي يحققها المهرجان منذ انطلاقته الاولى عام 2006 ، ليضحى بذلك محطة فنية وترفيهية ينتظرها أهالي عمان وزوار المدينة، كتقليد سنوي يمتاز بأجوائه الكرنفالية وفعالياته التي تلبي رغبات وأذواق شرائح المجتمع وأفراد العائلة كافة