الحرة نيوز –

انخفض عدد المخالفات لتعليمات امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام

2017 خلال الايام الثلاثة الاولى للامتحان الى 62 مخالفة، مقارنة بالفترة ذاتها من الدورة الصيفية للامتحان للعام الماضي، والتي بلغت آنذاك 85 مخالفة.

وعزا مدير ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم زيدان العلاوين، هذا الانخفاض الى الاستعداد الجيد للامتحان من قبل الطلبة و التزامهم بالتعليمات الناظمة له ووعي الطلبة بهذه التعليمات.

اكد علاوين اليوم السبت، ان الامتحان الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي يسير بشكل جيد، في ظل الاستعدادات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لعقد الامتحان وتوفير البيئة الامتحانية الملائمة داخل قاعات الامتحان، والتي تضمن تقدم الطلبة للامتحان بكل سهولة ويسر.

وفيما يتعلق بعملية تصحيح دفاتر اجابات الطلبة في الامتحان، قال العلاوين ان عملية التصحيح بدأت امس، مشيرا إلى انه تم فتح 89 مركزا للتصحيح في مختلف مناطق المملكة.

وواصل طلبة الثانوية العامة، اليوم السبت التقدم للامتحان في اجواء هادئة حيث تقدم طلبة الفرعين الادبي والشرعي للامتحان في مبحث عربي تخصص للمستويين الثالث والرابع ، وتقدم طلبة الفرع العلمي للامتحان في مبحث الفيزياء للمستوى الثالث، فيما تقدم طلبة الادارة المعلوماتية للامتحان في مبحث المحاسبة المحوسبة، وطلبة التعليم الصحي للفيزياء والكيمياء للمستوى الثاني.

وفي الفروع المهنية، فقد تقدم الطبة اليوم السبت للامتحان في الفيزياء الاضافية لغير المستكملين، والفيزياء للمستوى الثالث، والانتاج النباتي، للمستويين الثالث والرابع وانتاج الطعام للمستويين الثالث والرابع، والعلوم المهنية الخاصة للمستويين الثالث والرابع.

كان طلبة الثانوية العامة قد ابدوا ارتياحهم لمستوى الاسئلة في المباحث التي تقدموا للامتحان فيها، واشادوا كذلك باجواء الامتحان داخل القاعات والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لعقد الامتحان. يذكر ان وزارة التربية والتعليم، اكدت في وقت سابق ان عملية وضع اسئلة امتحان الثانوية العامة تتم من خلال لجان مختصة في الوزارة، حيث تراعي هذه الاسئلة الفروق الفردية بين الطلبة ومستوياتهم المختلفة