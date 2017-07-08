الحرة نيوز –

أكد مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور محمد فوزي فايز، أن المديرية لن تسمح بارتقاء المنبر للخطابة في المساجد الكبرى والرئيسة إلا لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.

وأوضح فايز السبت، أن تلك التعليمات تأتي في اطار خطة المديرية للارتقاء برسالة المنبر وتطويرا لاساليب الوعظ والارشاد في المساجد ،حيث ان تعليمات الوعظ والارشاد الصادرة عن وزارة الأوقاف تنص على ذلك من قبل ولكنها كانت غير مفعلة.

وأشار الى ان هناك تصنيفا اعدته المديرية للمساجد والخطباء مكون من ثلاث فئات يتناول مزايا كل مسجد واهميته ومؤهلات كل خطيب وقدرته الخطابية.

وأضاف ان هذا التوجه يأتي للتأكيد رسالة الوسطية والاعتدال والتي يجب ان تسود في المجتمع ، من اجل ان تكون الكلمة التى تلقى من على منبر الرسول الكريم كلمة علمية دقيقة وصحيحة يفهم الخطيب منطوقها ومفهومها، وحتى يكون ناقلا أمينا عن النبي الكريم بما يعود بالنفع على المصلين.