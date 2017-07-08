الحرة نيوز –

– يستمر تراجع اسعار الخضار في سوق الجملة المركزي وخاصة مادة البندورة حيث وصلت اسعارها الى اقل من ثمن العبوة في بعض الاحيان، كما شمل تراجع الاسعار اصناف اخرى ولكن بصورة اقل كالزهرة والاسود العجمي والفلفل بانواعه بالاضافة الى البطيخ والشمام.

وقال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي ابو حماد ان انخفاض الاسعار مرده الى زيادة الكميات الواردة بصورة فاقت الطلب بالاضافة الى ان حركة الصادرات كانت ستمتص جزءا من فائض هذا الانتاج لو توفرت وسائط النقل المناسبة والكافية بالاضافة الى اتباع آلية تساعد في سرعة ظهور نتائج فحص المتبقيات بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير لأن من شأن اظهار نتائج هذه الفحوصات بالسرعة المناسبة الاسراع في تصدير المنتجات الزراعية.

واضاف ان سبب تراجع الاسعار يعود الى ارتفاع درجات الحرارة التي سادت مؤخرا واثرت على المنتجات الزراعية بسرعة انضاج هذه المحاصيل والتقاء عروات زراعية بعضها مع بعض وهو ما زاد من حجم الكميات الواردة للاسواق وبالتالي انخفاض الاسعار.

واشار ابو حماد ان انخفاض الاسعار في السوق المركزي مرتبط عادة بالعرض والطلب وعليه فإنه من البديهي ان يكون المعروض من الخضار والفواكة حاليا اكثر من حاجة السوق المحلي والخارجي وهو ما ادى الى هذا الانخفاض وعليه لابد من التوجه الى الزراعات التعاقدية والزراعات المطلوبة للاسواق المحلية والخارجية بالاضافة الى ضرورة التوجه للصناعات الغذائية خاصة لصنف البندورة حيث يتم استيراد رب البندورة من الخارج بينما نحن غير قادرين على تصريف الكميات الكبيرة المنتجة منها على مدار العام والتي لو وجدت مثل هذه الصناعة لامتصت جزءا من الفائض ويمكن ان ينطبق ذلك على كثير من المنتجات الاخرى كالخيار والزهرة والاسود العجمي والتي يمكن تحويلها الى مخللات.

واكد ان تحسين نوعية الانتاج الزراعي ودراسة حاجة الاسواق الخارجية من الخضار والفواكه سيساعد في الارتقاء بالعملية التسويقية ويزيد من حجم الصادرات