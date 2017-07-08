الحرة نيوز –

: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقائها حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية بالمرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وخصوصا في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا بكتلة هوائية حارة نسبياً، حيث تسود أجواء حارة نسبياً في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية خلال ساعات المساء والليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ ارتفاع قليل على الحرارة يوم الاثنين لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-6 درجات مئوية، وتكون الاجواء حارة في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، بينما تكون حارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 الى 21 درجة مئوية والمناطق الشمالية 32 الى 22 والمناطق الجنوبية 36 الى 17 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 40 والصغرى 28 درجة مئوية