الحرة نيوز –

كتب النائب الرياطي المقال التالي:

عندما نحاسب المسؤول الفاسد اداريا وماليا يخرج علينا بعض الاعلامين والموظفين المأجورين !!!

هذا السؤال تقدمت به منذ 6 شهووووووور !!!!! علما بان الاجابة من الحكومة يجب ان تكون خلال اسبوعين فقط .

وحتى اللحظة تتهرب الحكومة الممثلة بموسسة الموانئ من الاجابة على السؤال ؛ وعندما نسأل لنتحقق من حقيقة السرقات والفساد المالي والاداري الذي علمنا به .

ولكن لماذا يتهرب المسؤول عن الاجابة لو كان يمتلك الدفاع عن نفسه .

للعلم حسب المعلومات الواردة لنا ان خلف هذا السؤال من الفساد المالي والاداري البالغ (((عشرات الملايين))) وما سيطيح باحد اصحاب المعالي واحد اصحاب العطوفة وبعض المدراء في السجون .

#السلطة التنفيذية (سلطة العقبة والموانئ وشركة التطوير) تتهرب عن الاجابة وتوظف بعض الاعلاميين والعاملين للدفاع عنها اعلامية (سلاح الضعيف ) وراكم وراكم باذن الله حتى الاصلاح .(الله المستعان )

