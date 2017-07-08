الحرة نيوز –

أفادت قناة ” فوكس نيوز” بأن نزيلا في سجن كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة يدعى جيمي كاوزي حصل على كماشة بواسطة درون واستخدمها للفرار من سجن شديد الحراسة .

وذكرت القناة أن السجين (Jimmy Causey) البالغ من العمر ٤٦ عاما استخدم كذلك ٤ هواتف نقالة تم تهريبها له قبل ذلك مع سلاح و٤٧ ألف دولار نقدا.

لكن الرجل بعد الفرار لم يتمكن من التمتع بالحرية إلا يومين فقط – من الأربعاء ٥ يوليو حتى الجمعة، إذ عثر عليه رجال الشرطة في أحد الفنادق الصغيرة في تكساس على مسافة ٢٠٠٠ كم من السجن.

وقال مصدر مسؤول في الولاية الأمريكية المذكورة أعلاه:”نعتقد أن الدرون نقل للمجرم كل ما يلزم للفرار من السجن”. ويدرس التحقيق هذا الاحتمال للتأكد من كيفية حصول السجين على الدولارات ومن ساعده في كل ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن كاوزي محكوم بالسجن المؤبد وذلك بعد إدانته بتهمة اختطاف محامٍ وعائلته واحتجازهم كرهائن في عام ٢٠٠٤ وهذه من الجرائم الخطيرة في الولايات المتحدة.

وبعد عام من زجه في السجن نفذ مع سجناء آخرين عملية فرار عن طريق الاختباء في شاحنة نقل القمامة ولكن الشرطة قبضت عليه لاحقا.