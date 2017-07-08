الحرة نيوز –

قدم أحد المواطنين الشكوى التالية لوزير الصحة ننشرها كما وردت

شكوى إلى معالي وزير الصحة المحترم .

انا مواطن اردني سكان قضاء بيرين / قرية صابر تعرضت إبنتي إلى إصابة في يدها إثر سقوط غاز المنزل عليها مما استدعى نقلها إلى مركز بيرين الحكومي وعند دخولي إلى المركز سألت قسم الاستقبال يوجد تصوير أشعة قالوا يوجد فلما ذهبت إلى قسم التصوير لم أجد احدا وقالوا لي ان موظفة التصوير روحت وكانت الساعة :1:30

وذهبت إلى الدكتور الموجود وسألته إلى اي ساعة نهاية الدوام في المركز فقال لي إلى الساعة ال3:00 مساءا مما اضطرني إلى نقلها إلى الزرقاء لمعالجتها هناك .

لذا قدمت إليكم شكواي طالبا منكم إحقاق الحق وانصافي وإنصاف أهالي قضاء بيرين من التسيب الواقع علينا .

دمتم بالف خير معاليكم في اردننا الحبيب .

المشتكي كامل عبد الرحيم الخلايلة.

0777429581