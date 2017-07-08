الحرة نيوز –

وردت الشكوى التالية من موظفة في وزارة التربية ننشرها كما وردت

السلام عليكم يا اخوان اريد رأيكم بصراحة الي 21 سنة انظر دوري اسكان المعلمين واخيرا حصلت على هذا القرض وعملت معاملة وكلفتني مبلغ وقدره ما بين ترخيص وغيره وانا من سكان اربد /التطوير الحضري/بيت راس ذهبت الى عمان على التربية لاتمام المعاملة قالو لي نفتح لك المعاملة ولكن يجب ان يكون مع سند تسجيل قلت لهم لا يوحد سند تسجيل ولكن يوجد شهادة تخصيص بالارض قالوا لا نعترف بشهادة التخصيص مع العلم ان صديقتي اسلمت قرض اسكان المعلمين على شهادة على شهادة التخصيص لماذا لا استلم القرض اسوة بصديقتي او سكن كريم مع العلم ان معاملتي جاهزة بكل الاوراق المطلوبة واتمنى من مجلس النواب يثيروا هذا الموضوع مع العلم ان البيت والراتب مرهون لهم ما رايكم بهذا؟