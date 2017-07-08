أخـر الأخـبـار ناصر جودة عضواً في مجلس الأعيان يوليو 8, 2017 9:45 PM90 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الحرة نيوز –صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم السبت بتعيين ناصر سامي جودة عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 9/7/2017. اترك تعليق إلغاء الرد آخر الأخبارالملكية الأردنية تستبدل وجباتها على طائراتها بساندويشات سنيورة ولبن أخـر الأخـبـار يوليو 9, 2017جمعيات خيرية مخالفة للتعليمات والقوانين أخـر الأخـبـار يوليو 9, 2017افتتاح ورشات المعلم الالكتروني أخـر الأخـبـار يوليو 9, 2017تهريب مخدرات بعلب حلوى أخـر الأخـبـار يوليو 9, 2017ناصر جودة عضواً في مجلس الأعيان أخـر الأخـبـار يوليو 8, 2017 الأكثر مشاهدةطباخ صدام حسين ..وطباخ عرفات والملك سلمان يكشفون عن الأكلات المفضلة... أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 3, 2017ارتفاع عدد حوادث السير بسبب معرشات البطيخ – صور أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 3, 2017فيديو لحظة تدهور مركبة داخلها فتاتين داخل نفق عبدون أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 3, 2017مدير مطعم يطرد عائلة عراقية بحجة أنهم لاجئين.. كيف تصرف شباب... Uncategorized يوليو 1, 2017من مشرد الى شخص انيق 😲😱 Uncategorized يوليو 1, 2017رئيس سلطة العقبة يضيع 500 مليون دينار شـؤون بـرلـمـانـيـة يوليو 3, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 24.5 ° C 25 ° 24 ° 38% 1.7kmh 0%الأثنين 31 °الثلاثاء 31 °الأربعاء 35 °الخميس 34 °الجمعة 34 °