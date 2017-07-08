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الحرة نيوز –

صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم السبت بتعيين ناصر سامي جودة عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 9/7/2017.