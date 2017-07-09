الحرة نيوز –

تمكن العاملون في جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالسعودية، من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (143.025) حبة, عُثر عليها مُخبأة ضمن أمتعة مسافرَين قدما إلى المملكة عبر المطار، ليتبين انها قادمة من الأردن وبعلب حلويات شركات اردنية.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس)، أنه احبطت محاولة تهريب تلك الكمية من حبوب الكبتاجون من خلال محاولتين لتهريبها، حيث عُثر أولاً على (96.864) حبة, وذلك في حقيبة أحد المسافرين، حيث قام بإخفائها في علب حلوى كانت ضمن محتويات الحقيبة، بحيث وضعت الحبوب بالطبقة السفلية للحلوى, وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (46.161) حبة، إلا أنه تم إحباط محاولته.