الحرة نيوز –

بالتعاون مع شركة اكتكو ونقابة المعلمين الأردنيين فرع العاصمة تم اليوم إفتتاح أول ورشات دورة المعلم الألكتروني في مجمع الحسين للأعمال حيث شارك الأستاذ ابراهيم الجبور نائب رئيس فرع العاصمة بالنيابة عن الدكتور موسى عزت رئيس الفرع بإفتتاح الدورة مع مسؤولي شركة أكتكو.

حيث أكد الاستاذ ابراهيم الجبور على أن فرع عمان ومن أولى إهتماماته تقديم كل ما هو جديد في مجال تدريب المعلمين ويسعى دوماً بعقد ورشات تدريبية في مقر الفرع وبالتعاون مع المؤسسات المختلفة..

ومن الجدير بذكره أن دورة المعلم الألكتروني ستعقد على مدى ثمانية أسابيع في مجمع الحسين للأعمال وتم التسجيل من خلال الموقع الألكتروني للشركة..

اللجنة الإعلامية.