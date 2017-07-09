الحرة نيوز –

بدأ مازن السخا ممارسة مهام منصبه الجديد مديرا عاما لفندق كراون بلازا في العقبة

وشغل ابو سخا منصب مدير عام فندق انتركونتنتال العقبة لفترة طويلة من الوقت وساهمت ادارته للفندق في وصولها لمستويات مميزة حيث نافس في الخدمات التي يقدمها الكثير من الفنادق بل وصل للقمة بفضل الادارة الناجحة وبعد النظر والخطط الناجحة التي عكف على اعداها المدير العام في ذلك الوقت مازن ابو سخا ونظرا لخبرته المميزة وشخصيته القيادية تم الاستعانة به وتعيينه مديرا عاما لفندق كراون بلازا في منطقة البحر الميت وهو من المنشآت الفندقية المميزة وسيكون من شأن ممارسة المدير العام مازن ابو سخا لمهام منصبه الجديد كمدير عام المزيد من التقدم والنجاح خاصة في منطقة سياحية مثل منطقة البحر الميت وحيث توجد منافسة قوية منافسة على جلب الزوار

وحقق ابو سخا الكثير من الانجازات عندما كان مديرا عاما لانتركونتنتال العقبة وتشهد السنوات التي مضاها بذلك كما يشهد كل من عمل معه في تلك الفترة بقدرته على ادارة دفة الأمور وتوجيه كافة العاملين معه لتحقيق الأهداف الكبرى

ويرى خبراء في مجال الفندقة أن مدير عام فندق كراون بلازا البحر الميت مازن ابو سخا سيحقق نجاحا مميزا وهذا لايعني أن كراون بلازا ليس من الفنادق المميزة بل ان كل مدير ناجح يسعى الى المزيد من النجاح ولايتوقف عند مرحلة معينة خاصة وأن الأردن يشتمل على بيئة جاذبة للسياحة وتتوفر به كل مقومات الناجحة وعوامل الاستقرار المطلوبة رغم الظروف المحدقة بالمنطقة العربية ويرى المراقبون أن مدير عام فندق كراون بلازا البحر الميت قادر على مواجهة جميع هذه التحديات والنجاح بشكل ملفت للنظر كما هو شأنه في جميع المواقع التي شغلها فهو من المخضرمين في مجال ادارة الفنادق