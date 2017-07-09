الحرة نيوز –

قدم رئيس نادي الوحدات يوسف المختار إعتذاره الشديد عن المضايقات التي تعرض لها مجموعة من الزملاء الصحفيين أثناء تغطيتهم لمؤتمر صحفي عقده النادي اليوم.

الاعتذار جاء خلال اتصال تلقاه نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة من رئيس النادي وفيه أكد للزميل السعايدة ان النادي شديد الحرص على إدامة العلاقات الايجابية والودية مع الصحفيين، مشددا على احترام النادي وتقديره للصحفيين ودورهم ورسالتهم، وان الخطأ الذي حدث اليوم لم يكن سياسة ممنهجة، ولن يسمح بتكراره.

الزميل السعايدة، من جهته قبل باسم مجلس النقابة والهيئة العامة، اعتذار رئاسة النادي، مشددا على ان الاعتذار دليل شجاعة وفروسية، وهو يضيف لرصيد نادي الوحدات العريق وإدارته وجماهيره.

وشدد الزميل السعايدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الاجواء المناسبة للصحفيين للقيام بواجبهم دون مضايقات أو إساءات، وشدد على ضرورة وأهمية عدم تكرار ما تعرض له الزملاء أثناء قيامهم بواجبهم المهني خلال فعالية اليوم.