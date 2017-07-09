الحرة نيوز –

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الاحد ، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية إلى حارّة نسبياً في أغلب المناطق وحارة في المناطق المُنخفضة والصحراوية.

ويتوقع ظهور سحب متوسطة الارتفاع فوق المنطقة الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: هادئ (5 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الأجواء دافئة إلى مُعتدلة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 33 الى 24

غرب عمان: من 31 الى 24

إربد: من 31 الى 21

جرش: من 33 الى 24

السلط: من 29 الى 21

عجلون: من 30 الى 21

الزرقاء: من 35 الى 24

المفرق: من 33 الى 20

مأدبا: من 31 الى 19

الكرك: من 30 الى 21

الطفيلة: من 30 الى 21

معان: من 33 الى 22

العقبة: من 39 الى 26

البحر الميت: من 38 الى 32