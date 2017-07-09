الحرة نيوز –

تقدم سوري واردني بشكوى للأجهزة الامنية الكويتية ، بحق ابن عم الاخير ، وسجلا بحقه قضية نصب واحتيال .

وفي التفاصيل :اخبر المحتال الوافدين السوري والأردني أنه أصبح يزيد حسابه البنكي بطريقة سريعة وليست عن طريق شيء ممنوع، وانه يستثمر امواله بإحدى الشركات ، وفقا لصحيفة الانباء الكويتية .

واتفق الوافدان السوري والأردني ان يدفع كل واحد منهما 4مبلغ آلاف دينار كويتي (9400 دينار اردني تقريبا ) كتجربة وبعد انتظارهما مدة ثلاثين يوما كاملة وهو موعد تسلم أموالهما مع الربح ذهبا لابن عم الأردني حتى انكر أنه تسلم مبلغا ماليا منهما، فتوجها بعدها إلى مخفر شرطة النقرة وسجلا قضية نصب واحتيال بحقه.